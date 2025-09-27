Ligue 2 : l’ASSE s’incline pour la première fois de la saison contre Guingamp

Il aura fallu attendre plus de 720 minutes pour voir l’ASSE s’incliner cette saison. C’est Guingamp qui a réussi le petit "exploit" de s’imposer à Geoffroy-Guichard ce samedi soir (2-3), à l’occasion de la 8e journée de Ligue 2. Amine Hemia avait ouvert le score d’une frappe un peu chanceuse après un festival dans la surface stéphanoise (29e), avant que Dylan Louiserre ne marque contre son camp (44e).

N’Landu (67e) puis Ahile (81e) ont marqué pour les visiteurs, tandis que Maxime Bernauer a été expulsé après un très mauvais geste sur la célébration du second en fin de rencontre. La réduction de l’écart de Michael Nadé n’aura finalement pas évité aux Verts de rentrer les mains vides. L’ASSE est deuxième, à deux points du leader troyen. Guingamp est sixième.