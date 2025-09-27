Menu Rechercher
PSG : les détails de la cérémonie prévue au Parc des Princes pour Dembélé

Au coup de sifflet final de la rencontre contre Auxerre au Parc des Princes, le PSG prévoit, comme annoncé en exclusivité sur Foot Mercato, une cérémonie spéciale ce samedi soir pour honorer Ousmane Dembélé à l’occasion de sa victoire au Ballon d’Or. Dès le coup de sifflet final, l’attaquant parisien aura l’honneur de lever le trophée devant le public du Parc des Princes. Un spectacle du rappeur PLK est aussi organisé, tandis que le club mettra en lumière les autres récompenses remportées lors de cette édition du Ballon d’Or, notamment celles du meilleur entraîneur pour Luis Enrique et de la meilleure équipe.

Plusieurs personnalités figurent sur la liste VIP du carré d’honneur pour cette grande soirée : Matthieu Jalibert, Richard Gasquet, Sara Balzer, Nicolas Mahut, Lucas D’Orso, Gaia Clerici, PLK, Hugo Dessioux, Sarah Perles, Junior Bouaka, Irma Pany, Paul De Saint Sernin, Théo Curin, Dominique Bathenay, Ali Benarbia, Diego Lugano, Stéphanie Legrand, Bernard Mendy, Mathieu Bodmer, Robin Leproux, Charles Villeneuve ou encore Laurent Perpère.

