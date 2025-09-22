Menu Rechercher
La PSG prépare une cérémonie au Parc des Princes pour Ousmane Dembélé

Par Valentin Feuillette
1 min.
Ousmane Dembélé avec le PSG @Maxppp
PSG Auxerre
Selon nos informations, à la suite du sacre d’Ousmane Dembélé au Ballon d’Or 2025, le Paris Saint-Germain prévoit d’organiser une petite cérémonie au Parc des Princes. Celle-ci devrait se tenir après la rencontre de Ligue 1 face à l’AJ Auxerre, ce samedi dans le cadre la 6e journée de championnat, avec un programme des festivités encore en cours de finalisation. Un grand appel d’offres a été lancé afin de préparer une soirée digne de ce couronnement historique.

Le club s’est activé depuis jeudi dernier pour contacter plusieurs entreprises spécialisées dans l’événementiel, des boîtes de production, mais aussi des prestataires techniques chargées du son, des lumières ou du montage des scènes. Une mission loin d’être simple puisque de nombreux événements sont prévus en Ile-de-France à cette période dont la Fashion Week qui débutera lundi. Les derniers détails doivent encore être réglés, mais une nouvelle belle fête est donc attendue au Parc ce samedi.

Pub. le - MAJ le
Ligue 1
PSG
Ousmane Dembélé

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé
