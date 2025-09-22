La PSG prépare une cérémonie au Parc des Princes pour Ousmane Dembélé

Selon nos informations, à la suite du sacre d’Ousmane Dembélé au Ballon d’Or 2025, le Paris Saint-Germain prévoit d’organiser une petite cérémonie au Parc des Princes. Celle-ci devrait se tenir après la rencontre de Ligue 1 face à l’AJ Auxerre, ce samedi dans le cadre la 6e journée de championnat, avec un programme des festivités encore en cours de finalisation. Un grand appel d’offres a été lancé afin de préparer une soirée digne de ce couronnement historique.

La suite après cette publicité

Le club s’est activé depuis jeudi dernier pour contacter plusieurs entreprises spécialisées dans l’événementiel, des boîtes de production, mais aussi des prestataires techniques chargées du son, des lumières ou du montage des scènes. Une mission loin d’être simple puisque de nombreux événements sont prévus en Ile-de-France à cette période dont la Fashion Week qui débutera lundi. Les derniers détails doivent encore être réglés, mais une nouvelle belle fête est donc attendue au Parc ce samedi.