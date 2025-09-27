PSG : Khvicha Kvaratskhelia sort sur blessure !

Le PSG a connu un nouveau coup dur lors de la rencontre contre l’AJ Auxerre en Ligue 1. Après la sortie prématurée de Vitinha en première période, Khvicha Kvaratskhelia a dû quitter la pelouse à la mi-temps, visiblement touché. Il a été remplacé par Bradley Barcola pour la seconde période.

Cette blessure s’ajoute à une série de forfaits importants déjà enregistrés par le club parisien, dont Désiré Doué, Marquinhos, Ousmane Dembélé et João Neves, accentuant les difficultés de l’effectif de Luis Enrique, à l’approche du déplacement à Barcelone en Ligue des Champions.