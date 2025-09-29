Le Paris FC victime d’un acte de vandalisme

Auteur d’un match nul sur la pelouse de l’OGC Nice (1-1), le Paris FC a vécu une mésaventure très tôt ce matin. Le club de la capitale annonce que son centre d’entraînement d’Orly a été victime de vandalisme.

La suite après cette publicité

«Le Paris FC confirme qu’un incident est survenu dans la nuit de samedi à son centre d’entraînement d’Orly. Aux alentours de 5h du matin, un groupe d’individus a pénétré par effraction dans l’enceinte et a dégradé quelques véhicules qui y étaient stationnés. Une plainte a été déposée et une enquête est en cours ; le Club collabore étroitement avec les autorités compétentes afin de faire toute la lumière sur ces faits. Le Paris FC condamne cet acte de vandalisme avec la plus grande fermeté. Le Club compte déployer des mesures complémentaires pour renforcer encore la sécurisation de ses installations et la protection des biens des salariés», indique le communiqué officiel.