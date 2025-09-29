HAC : Didier Digard revient sur la réaction de Touré contre Metz

Lors du match nul 0-0 entre Metz et Le Havre ce dimanche, Abdoulaye Touré, milieu et capitaine du HAC, a montré son mécontentement au moment de son remplacement à la 85e minute par Felix Mambimbi. L’international guinéen (31 ans, 18 sélections, 1 but) portait le brassard en l’absence d’Arouna Sangante et Yassine Kechta, tous deux trop justes pour jouer, et n’a pas caché sa frustration en quittant le terrain.

Interrogé sur cet échange en conférence de presse, l’entraîneur Didier Digard a expliqué : « comme tout joueur de foot, on veut jouer tous les matches, mais je dois faire des choix et concerner tout mon groupe. Il n’y a aucun souci avec ça. J’ai eu la chance de jouer, donc de savoir ce que cela peut créer comme frustration. Sa réaction ne m’a pas surpris. Le léger avantage que j’ai, c’est que je peux comprendre les émotions des joueurs. Mais on n’est pas obligé de tout accepter… » Le message est passé.