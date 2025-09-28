Ligue 1 : Nice s’enfonce dans la crise après son match nul contre le Paris FC

6 défaites en 8 rencontres. Le bilan était peu flatteur pour Nice avant la réception du Paris FC ce dimanche. Une semaine après la gifle reçue à Brest (4-1), les Aiglons avaient une lourde ardoise à effacer. Du côté de Franck Haise, fraîchement prolongé jusqu’en 2029, une réaction était également attendue : c’était le match du rebond, ou celui de la crise… Autant dire que la nouvelle contre-performance de cet après-midi devrait relancer certaines interrogations au sujet de l’ancien coach de Lens.

Longtemps devant au score, son équipe a finalement fait preuve, une fois de plus, de trop de candeur. Ce dont ne se plaindra évidemment pas le Paris FC, revenu en toute fin de match pour faire perdre deux nouveaux points aux Aiglons (1-1). Le GYM avait pourtant montré un beau visage en première période. Toujours muet cette saison, Sofiane Diop avait inscrit son premier but après une action d’école avec Mohamed-Ali Cho. L’ancien Angevin repiquait dans l’axe pour trouver le Marocain dans la profondeur, lequel ajustait Nkambadio d’une frappe croisée (40e, 1-0). Pour son premier but depuis février, Diop s’autorisait une célébration un brin provocatrice à l’égard de ses propres supporters, mimant un chut avec l’index sur la bouche…

L’étau se resserre autour de Franck Haise

Côté francilien, le danger numéro un se nommait Moses Simon, mais le Nigérian était rarement accompagné dans ses déboulés. Au retour des vestiaires, Willem Geubbels sonnait la révolte, sauf que l’ex-Lyonnais était peu escorté par la réussite : il manquait le cadre après s’être fait oublier dans la surface (53e), puis il était mis en échec par Diouf à peine deux minutes plus tard (55e). Joueur du mois d’août en Ligue 1, Ilan Kebbal étalait souvent ses qualités dans le désordre, et son entraîneur Stéphane Gilli le sortait peu après l’heure de jeu pour offrir à Jonathan Ikoné ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs.

L’ex-international français était malencontreusement à l’origine de la sortie sur blessure d’Hicham Boudaoui, lui-même entré en jeu 27 minutes plus tôt. Les chants homophobes de supporters niçois à l’égard des Parisiens venaient dans la foulée interrompre une rencontre vivante jusqu’ici. Ironie du sort, c’est ce qui allait précipiter l’effondrement de leur équipe. Juste avant les arrêts de jeu, Bombito se rendait coupable d’une main dans sa surface. Krasso transformait le penalty pour égaliser (1-1, 88e). Nkambadio fermait la boutique pour assurer un point précieux à son équipe dans les derniers instants du match (90+1e, 90+4e). Le Paris FC est 10e de Ligue 1, Nice est toujours le seul "gros" à rater son début de championnat, et pointe à la 11e place.