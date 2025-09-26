Paris FC : la pression s’accentue mais…

Demandez à Antoine Kombouaré au PSG, ou à Thomas Tuchel à Chelsea si les changements à la tête du club leur a profité. Le premier a tenu quelques mois sous QSI avant d’être vite remplacé par Carlo Ancelotti, le second a vécu les 100 premiers jours de BlueCo avant d’être démis de ses fonctions après une défaite face au Dinamo Zagreb. Peu importe votre CV, la volonté de nouveaux dirigeants d’amener leurs hommes est souvent sans recours.

Est-ce le sort qui attend Stéphane Gilli du côté du Paris FC ? Nul ne le sait encore, mais il a observé les dernières mutations dans l’organigramme du club. La plus proche concernant le départ du directeur sportif François Ferracci, fils du président Pierre Ferracci, remplacé par Marco Neppe, ancien directeur du recrutement puis directeur technique du Bayern Munich. Un mauvais signal envoyé à l’entraîneur qui a permis la promotion du club en Ligue 1 ?

Gilli ne se sent pas menacé

En conférence de presse, à deux jours de se déplacer à Nice pour la 6e journée de Ligue 1, Stéphane Gilli a commenté les derniers jours agités et les conséquences sur son cas personnel. « Les changements font partie de la vie d’un club. Les actionnaires veulent mettre en place des choses, c’est tout à fait respectable. Moi, je continue à faire partie de ce projet et j’en suis fier. Je ressens de la confiance, que ce soit de la part d’Antoine Arnault, de Jürgen Klopp, de Marco Neppe ou de Pierre Ferracci. Je ne me sens pas en danger. Il n’y aura que les résultats qui feront que je serai en danger ou pas. À moi de permettre à l’équipe de performer. Je suis moyennement satisfait de notre début de saison. Mais ce qu’on a réalisé nous montre qu’on est en capacité de faire une belle saison. »

Parfois, même les résultats positifs sont insuffisants pour résister au désir de changement. Pour l’instant, il découvre son nouveau compagnon de route Marco Neppe. « On apprend à se connaître. Il va nous amener son vécu et son expérience. Il a déjà bien analysé l’équipe, il aime bien comment elle joue et notre projet de jeu. » Les prochaines journées seront malgré tout scrutées de près, d’autant que les adversaires qui se présentent (Nice, Lorient, Lens et Nantes) sont des clubs que le Paris FC se doit d’accrocher à son tableau de chasse pour vivre une première saison tranquille (le PFC est actuellement 11e de L1), sans menace concrète d’une relégation. Il faudra pour cela améliorer surtout le rendement défensif, puisque le PFC affiche la 3e plus mauvaise défense du championnat, avec 12 buts encaissés.