PSG - Auxerre: les compositions officielles

Le PSG reçoit Auxerre au Parc des Princes ce samedi à 21h05, dans le cadre de la 6ème journée de Ligue 1. Les Parisiens s’organisent en 4-3-3 avec Chevalier aux cages. La défense sera composée de Zaïre-Emery, Zabarnyi, Beraldo et Hernandez. Lee, Vitinha et Mayulu seront au milieu de terrain. L’attaque du PSG sera animée par le trio Mbaye, Ramos et Kvaratskhelia.

Les Ajaïstes s’articulent en 5-4-1 avec Léon aux buts. Senaya, Siwe, Sierralta, Akpa et Mensah composent la défense de l’AJ Auxerre. Le milieu de terrain est constitué de Owusu, Danois, Casimir et Namason. Sinayoko sera seul en pointe.

Les compositions:

PSG : Chevalier - Zaïre-Emery, Zabarnyi, Beraldo, Hernandez - Lee, Vitinha, Mayulu - Mbaye, Ramos, Kvaratskhelia

Auxerre : Léon - Senaya, Siwe, Sierralta, Akpa, Mensah - Owusu, Danois, Casimir, Namason - Sinayoko

