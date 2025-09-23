La masterclass de Timothy Weah face au PSG a choqué le vestiaire de l’OM !

Un premier tournant dans la saison de Timothy Weah ? L’avenir nous le dira. Une chose est sûre, cette semaine de fin septembre aura permis à l’ancien joueur du PSG et du LOSC de marquer de précieux points. Buteur, malgré la défaite des siens mardi dernier, face au Real Madrid, l’international américain (45 sélections, 7 buts) profitait une nouvelle fois de la confiance accordée par son coach, Roberto De Zerbi, lors du Classique remporté par l’OM (1-0). Titularisé dans un rôle d’ailier gauche du côté du Santiago-Bernabeu, le droitier d’1m83 débutait, cette fois-ci, au poste de piston droit. En retrait de Mason Greenwood, le joueur prêté par la Juventus Turin (avec obligation d’achat) a finalement rendu une copie plus qu’intéressante.

Autoritaire sur le plan défensif et tranchant dans ses interventions, le néo-Marseillais a ainsi parfaitement muselé Nuno Mendes. Résultat ? 2 ballons récupérés, 2 interceptions, 80% de tacles réussis et 6 duels remportés sur 8 disputés. Une solidité de tous les instants soulageant largement ses coéquipiers, à commencer par Benjamin Pavard, averti d’un carton jaune dès la 18e minute de jeu. Généreux dans l’effort, Weah n’aura certes pas toujours rentabilisé ses montées offensives par des occasions concrètes mais restera, malgré tout, l’un des acteurs clés de ce succès de prestige. Impliqué sur l’ouverture du score en devançant son adversaire direct avant de décaler Greenwood, le natif de New-York a fait étalage de toutes ses qualités.

Weah monte en puissance

Remplacé par Amir Murillo pour le dernier quart d’heure de jeu, l’ex-joueur du Celtic Glasgow n’a d’ailleurs pas laissé insensible ses coéquipiers. De passage en zone mixte, Pierre-Emerick Aubameyang soulignait, à ce titre, la polyvalence de son nouveau partenaire. «Le symbole c’est Timothy Weah qui a débuté ailier gauche face à Madrid mardi dernier et qui aujourd’hui (lundi, ndlr) se retrouvait latéral droit, enfin piston droit parce qu’on a joué à cinq derrière. Quand on voit les efforts qu’il a fait ce soir, franchement, je lui tire mon chapeau et je tire le chapeau à toute l’équipe», notait le buteur de 36 ans, tout proche de faire le break dans les derniers instants. Quelques minutes plus tôt, le directeur du football, Medhi Benatia, ne manquait pas non plus de saluer la performance du numéro 22 marseillais.

«Mason Greenwood a été extraordinaire défensivement, pareil pour Timothy Weah. Aujourd’hui c’est vraiment une victoire d’équipe, ça fait plaisir, face à un adversaire de grande qualité. On a fait un match, surtout en première période, où on a respecté le plan exact qu’on avait prévu, et ça fait plaisir pour le coach». Crédité d’un 6 par la rédaction FM, Weah savourait, lui aussi, ce premier succès de l’OM au Vélodrome après 14 longues années de disette face au PSG en Ligue 1. «Le coach a mis un plan de jeu qu’on a tous suivi, on était tous agressifs, j’ai joué un peu plus défensif mais on a rien lâché. Je m’attendais à cette ambiance, ils sont toujours là, on essaye de se battre pour eux. On commence à montrer ce qu’est le vrai visage de Marseille. Je suis content mais c’est juste un match qu’on a gagné. Avec ce coach, on est toujours motivé. Il va falloir mettre la même énergie. Le plan de jeu du coach est parfait et on est tous bien ensemble. On est une famille. Je suis capable de jouer à tous les postes, je vais me mettre à disposition de l’équipe. Je m’entraîne à être un meilleur défenseur et un bon attaquant. Je suis un professionnel». Pour le plus grand bonheur du peuple phocéen.