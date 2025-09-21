Report de OM-PSG : le Paris Saint-Germain sort du silence dans un communiqué

La Ligue de football professionnel a officialisé le report du Classique entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain à ce lundi 22 septembre à 20h. Initialement prévu dimanche à 20h45, le match n’a pas pu se tenir en raison des orages annoncés dans la région et de la décision de la Préfecture des Bouches-du-Rhône d’interdire son maintien.

Dans un communiqué, le PSG a précisé : « La LFP a décidé de reporter le match entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, ce lundi 22 septembre à 20h. Initialement programmé dimanche 21 septembre à 20h45, le match n’a pu se dérouler à cette date suite à la décision de report de la Préfecture des Bouches-du-Rhône en raison des orages annoncés sur la Région. Pour des raisons d’organisation, le Paris Saint-Germain est rentré à Paris ce dimanche après-midi et reviendra à Marseille lundi, jour du match. »

