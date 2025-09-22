PSG : Vitinha n’a pas aimé le match de son équipe contre l’OM

Ce lundi, il a sûrement été le seul Parisien réellement au niveau avec Khvicha Kvaratskhelia. Combatif dans l’entrejeu et leader technique de son équipe, Vitinha n’a pas démérité lors de la défaite du PSG dans le Classique face à l’OM (1-0). Interrogé après la rencontre au micro de Ligue 1+, le milieu portugais a expliqué que son Paris Saint-Germain n’avait pas mis les ingrédients nécessaires pour l’emporter ce lundi soir :

La suite après cette publicité

«Je n’ai pas beaucoup à dire. On a vu de la même façon. Ils ont profité du but rapide, c’est important pour eux avec cette ambiance. Ils essaient de compliquer le match pour nous. On n’a pas trouvé notre rythme, on n’était pas comme d’habitude en terme d’envie. On a tout donné mais il manquait des choses dans le jeu. On a essayé, mais ça n’a pas voulu le faire aujourd’hui. On avait beaucoup de joueurs dehors contre l’Atalanta et on a fait un grand match. Je ne me concentre pas sur les absents, on a des capacités pour gagner même avec ceux qui étaient présents ce soir. C’est important de gagner ces prix mais voilà.»