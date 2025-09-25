Menu Rechercher
Real Madrid : Xabi Alonso adore déjà Eduardo Camavinga

Eduardo Camavinga avec le Real Madrid @Maxppp
Levante 1-4 Real Madrid

Enfin de retour après une absence prolongée, Eduardo Camavinga a marqué les esprits dès son entrée en jeu lors de la victoire du Real contre Levante ce mardi soir. Interrogé à son sujet, Xabi Alonso n’a pas caché son enthousiasme : « vous l’avez déjà vu. Il a fait un début fulgurant. Il est très dynamique. Il a beaucoup de qualités. » Privé de l’international français depuis son arrivée sur le banc, l’entraîneur madrilène attendait ce retour avec impatience, soulignant l’importance de son profil dans l’équilibre de l’équipe.

Pour Xabi Alonso, Camavinga est bien plus qu’une simple option supplémentaire. Sa polyvalence, capable d’évoluer sur le flanc gauche, mais aussi à tous les postes du milieu de terrain, et son énergie offrent des solutions inédites, dans un collectif en pleine construction. « Depuis que je suis au club, il n’était pas disponible. Jude non plus. Et c’est important (qu’ils soient de retour). », a-t-il rappelé. Un signe que l’Espagnol compte sur son milieu pour densifier son projet de jeu, à l’heure où le Real entre dans une séquence décisive de sa saison.

