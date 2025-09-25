PSG : Achraf Hakimi détaille sa relation avec Kylian Mbappé

Dans un long entretien accordé à Clique, Achraf Hakimi est revenu sur son amitié avec Kylian Mbappé, aujourd’hui sous les couleurs du Real Madrid. «Quand je suis arrivé à Paris, je ne parlais pas français, Kylian (Mbappé) parlait un peu espagnol, il m’a aidé et l’amitié s’est nouée dès le début», a tout d’abord confié le défenseur marocain.

Et de préciser : «il m’a soutenu dans les moments où j’en avais besoin, je l’ai soutenu dans les moments où il en avait besoin. C’est une amitié naturelle, on est amis au-delà du football, on a pas de problèmes entre nous, si quelque chose ne va pas, on s’en parle, c’est une vraie amitié et elle va continuer».