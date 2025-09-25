Ligue 1
PSG : Achraf Hakimi détaille sa relation avec Kylian Mbappé
1 min.
@Maxppp
Dans un long entretien accordé à Clique, Achraf Hakimi est revenu sur son amitié avec Kylian Mbappé, aujourd’hui sous les couleurs du Real Madrid. «Quand je suis arrivé à Paris, je ne parlais pas français, Kylian (Mbappé) parlait un peu espagnol, il m’a aidé et l’amitié s’est nouée dès le début», a tout d’abord confié le défenseur marocain.
La suite après cette publicité
Et de préciser : «il m’a soutenu dans les moments où j’en avais besoin, je l’ai soutenu dans les moments où il en avait besoin. C’est une amitié naturelle, on est amis au-delà du football, on a pas de problèmes entre nous, si quelque chose ne va pas, on s’en parle, c’est une vraie amitié et elle va continuer».
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer