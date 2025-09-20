Menu Rechercher
Real Madrid : le grand retour de Bellingham et Camavinga

Par Allan Brevi
Real Madrid 2-0 Espanyol

Ce samedi, lors de la 5e journée de Liga face à l’Espanyol, le Real Madrid a pu compter sur deux retours qui vont tout changer pour la suite. Jude Bellingham, blessé depuis plusieurs semaines à cause d’une douleur à l’épaule, a enfin retrouvé le terrain : il n’avait plus joué depuis la défaite 4-0 contre le PSG en Coupe du Monde des clubs. Sa présence et son impact dès son entrée à la 89e, confirment qu’il sera le véritable moteur du milieu madrilène.

De son côté, Eduardo Camavinga a enfin pu disputer ses premières minutes de la saison après une blessure à la cheville qui l’avait tenu éloigné des terrains. Son retour progressif apporte une bouffée d’air frais à Xabi Alonso, qui récupère une option supplémentaire dans un secteur clé déjà soumis à une forte concurrence. Entre le talent de Bellingham et l’énergie de Camavinga, les Merengues voient revenir deux pièces maîtresses qui devraient leur faire un bien immense dans la course aux titres, en Liga comme en Europe.

