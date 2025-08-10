Real Madrid : Eduardo Camavinga touché à la cheville

Les pépins physiques ne quittent plus Eduardo Camavinga. Freiné par quatre blessures la saison dernière, presque à chaque fois musculaires (il s’était aussi blessé au genou avant la Supercoupe de l’UEFA en août), l’international tricolore va encore devoir être éloigné des terrains quelques jours. Comme le révèle The Athletic, le milieu de terrain madrilène souffre d’une blessure à la cheville, subie à l’entraînement ces derniers jours.

Il a dû renoncer aux dernières séances et devrait même manquer le début du championnat (le Real Madrid affrontera Osasuna lors de la première journée, dans 9 jours). «Suite aux examens effectués aujourd’hui sur notre joueur Eduardo Camavinga par les services médicaux du Real Madrid, une entorse à la cheville droite a été diagnostiquée. Les résultats sont en attente», indique le communiqué madrilène. Certains médias espagnols parlent d’une dizaine de jours d’absence.