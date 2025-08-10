Menu Rechercher
Commenter 32
Officiel Liga

Real Madrid : Eduardo Camavinga touché à la cheville

Par Jordan Pardon
1 min.
Eduardo Camavinga avec le Real Madrid @Maxppp

Les pépins physiques ne quittent plus Eduardo Camavinga. Freiné par quatre blessures la saison dernière, presque à chaque fois musculaires (il s’était aussi blessé au genou avant la Supercoupe de l’UEFA en août), l’international tricolore va encore devoir être éloigné des terrains quelques jours. Comme le révèle The Athletic, le milieu de terrain madrilène souffre d’une blessure à la cheville, subie à l’entraînement ces derniers jours.

La suite après cette publicité
Real Madrid C.F.
Parte médico de Camavinga.
Voir sur X

Il a dû renoncer aux dernières séances et devrait même manquer le début du championnat (le Real Madrid affrontera Osasuna lors de la première journée, dans 9 jours). «Suite aux examens effectués aujourd’hui sur notre joueur Eduardo Camavinga par les services médicaux du Real Madrid, une entorse à la cheville droite a été diagnostiquée. Les résultats sont en attente», indique le communiqué madrilène. Certains médias espagnols parlent d’une dizaine de jours d’absence.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (32)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Eduardo Camavinga

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Eduardo Camavinga Eduardo Camavinga
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier