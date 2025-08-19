Menu Rechercher
0 - 0
25'
Liga 2025/2026 1re journée
Real Madrid
0 - 0
25'
Osasuna
Diffusé sur beIN SPORTS 1
Temps forts
Pas d'événements majeurs
Voir le live commenté
Classement live 12 Osasuna 1 13 Real Madrid 1
Possession 83% Real Madrid Osasuna
Tirs 3 2 0 1 0 0
Compositions Real Madrid 4-3-3 Osasuna 3-4-3
Prono

Qui va gagner ?
1 RMA N NUL 2 OSA
1299 participants Terminé
Stats joueurs

Dribbles réussis
Dribbles réussis
#1 Logo Real Madrid CF Kylian Mbappé 2
Fautes subies
#1 Logo Real Madrid CF Dean Huijsen 2
Duels gagnés (%)
#1 Logo Real Madrid CF Dean Huijsen 4/5 80%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Real Madrid CF Federico Valverde 2/2 100% #2 Logo Osasuna Lucas Torró 2/3 67% #3 Logo Real Madrid CF Dean Huijsen 2/3 67%
Passes (%)
#1 Logo Real Madrid CF Trent Alexander-Arnold 37/38 97% #2 Logo Real Madrid CF Éder Militão 29/30 97% #3 Logo Real Madrid CF Dean Huijsen 40/43 93%
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Real Madrid CF Álvaro Carreras 26

Analyse avant-match

Série en cours
V
D
V
V
V
V
D
D
D
N
Rencontres précédentes
68% 25 Victoires 24% 9 Nuls 8% 3 Victoires

Blessures & suspensions

Endrick Endrick Ischio-jambiers Eduardo Camavinga Eduardo Camavinga Blessure à la cheville Trent Alexander-Arnold Trent Alexander-Arnold Inconnu Jude Bellingham Jude Bellingham Blessure à l'épaule Antonio Rüdiger Antonio Rüdiger Carton rouge

Top commentaires

PENNY 20:53 Je dirais plutôt 2:0. Si je gagne, vous prenez deux bières. Si je perds, vous prenez deux bières 1 Répondre
Match Real Madrid - Osasuna en direct commenté

1re journée de Liga - mardi 19 août 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Real Madrid et Osasuna (Liga, 1re journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Liga entre Real Madrid et Osasuna. Ce match aura lieu le mardi 19 août 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Real Madrid et Osasuna.

On en parle

Arbitres

Adrián Cordero Vega arbitre principal
0
0
Nombre de cartons lors de son unique match arbitré
Israel Bárcena Rodríguez arbitre assistant
Judit Romano García arbitre assistant
Juan Antonio Manrique Antequera quatrième arbitre
Isidro Díaz de Mera Escuderos arbitre VAR
Daniel Jesús Trujillo Suárez arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Estadio Santiago Bernabéu Madrid
Estadio Santiago Bernabéu
  • Année de construction : 1947
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 85454
  • Affluence moyenne : 60147
  • Affluence maximum : 90000
  • % de remplissage : 73

Match en direct

Date 19 août 2025 21:00
Compétition Liga
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 1
Diffusion beIN SPORTS 1
Code RMA-OSA
Zone Espagne
Équipe à domicile Real Madrid
Équipe à l'extérieur Osasuna
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Real Madrid et Osasuna en France ?

Le match est à suivre en direct le 19 août 2025 à 21:00 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Real Madrid Osasuna en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Real Madrid et Osasuna ?

Real Madrid : le coach Xabi Alonso a choisi une formation en 4-3-3 : T. Courtois, Álvaro Fernández, Dean Huijsen, Éder Militão, T. Alexander-Arnold, A. Güler, A. Tchouameni, F. Valverde, Vinícius Júnior, K. Mbappé, Brahim Díaz.

Osasuna : de son côté, l'équipe dirigée par A. Lisci évolue dans un système de jeu en 3-4-3 : Sergio Herrera, Juan Cruz, Catena, E. Boyomo, Abel Bretones, Lucas Torró, Moncayola, V. Rosier, Aimar Oroz, A. Budimir, Rubén García.

Qui arbitre le match Real Madrid Osasuna ?

Adrián Cordero Vega est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Real Madrid Osasuna ?

Madrid accueille le match au Estadio Santiago Bernabéu.

Quelle est la date et l'heure du match Real Madrid Osasuna ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 19 août 2025, coup d'envoi 21:00.

