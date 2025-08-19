Prono
Stats joueursPlus de statistiques
Analyse avant-matchVoir tout
Top commentaires
Match Real Madrid - Osasuna en direct commenté
1re journée de Liga - mardi 19 août 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Real Madrid et Osasuna (Liga, 1re journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Liga entre Real Madrid et Osasuna. Ce match aura lieu le mardi 19 août 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Real Madrid et Osasuna.
On en parle
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Real Madrid et Osasuna en France ?
Le match est à suivre en direct le 19 août 2025 à 21:00 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Real Madrid Osasuna en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Real Madrid et Osasuna ?
Real Madrid : le coach Xabi Alonso a choisi une formation en 4-3-3 : T. Courtois, Álvaro Fernández, Dean Huijsen, Éder Militão, T. Alexander-Arnold, A. Güler, A. Tchouameni, F. Valverde, Vinícius Júnior, K. Mbappé, Brahim Díaz.
Osasuna : de son côté, l'équipe dirigée par A. Lisci évolue dans un système de jeu en 3-4-3 : Sergio Herrera, Juan Cruz, Catena, E. Boyomo, Abel Bretones, Lucas Torró, Moncayola, V. Rosier, Aimar Oroz, A. Budimir, Rubén García.
- Qui arbitre le match Real Madrid Osasuna ?
Adrián Cordero Vega est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Real Madrid Osasuna ?
Madrid accueille le match au Estadio Santiago Bernabéu.
- Quelle est la date et l'heure du match Real Madrid Osasuna ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 19 août 2025, coup d'envoi 21:00.