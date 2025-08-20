Menu Rechercher
Real Madrid : l’entraîneur d’Osasuna rage sur le carton rouge

Les joueurs d'Osasuna @Maxppp
Real Madrid 1-0 Osasuna

Après la défaite d’Osasuna face au Real Madrid ce mardi, l’entraîneur d’Osasuna, Alessio Lisci, a exprimé son désaccord après le penalty sifflé en faveur du Real Madrid lors de la première journée de Liga. La faute de Juan Cruz sur Kylian Mbappé, transformée par le Français pour offrir la victoire aux Merengues (1-0), n’a pas été digéré par le technicien italien. « En direct, ça m’a semblé très clair, mais en revoyant l’action, j’ai l’impression que c’est Mbappé qui marche sur Juan avant de recevoir le coup », a déclaré le technicien italien en conférence de presse.

Alessio Lisci est également revenu sur l’expulsion d’Abel Bretones dans le temps additionnel, qu’il juge sévère : « j’espère qu’il n’y aura pas de sanction lourde, car ce n’était pas un rouge. Le problème, c’est surtout de ne pas l’avoir pour le prochain match. » Malgré la défaite, le coach d’Osasuna a salué la prestation de son équipe, estimant avoir « rendu le match difficile au Real Madrid » et assurant qu’il referait « le même match » tant ses joueurs ont limité les occasions adverses.

