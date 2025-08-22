PSG : Luis Enrique évoque le dossier Khalil Ayari

Mis à l’essai par le Paris Saint-Germain, Khalil Ayari, international tunisien de 20 ans, pourrait bientôt porter le maillot du club de la capitale sur le long terme. Récemment, nous vous révélions à ce titre que les champions de France étaient en réflexion pour le recruter et que le profil du gaucher plaisait beaucoup à Luis Campos.

Ce vendredi soir, Luis Enrique a d’ailleurs été interrogé sur la pépite tunisienne, également convoitée par des clubs de L1 et du Portugal. Le technicien espagnol a cependant refusé d’en dire plus. «Je l’ai vu un match, je ne peux pas parler d’un joueur en particulier, il faut donner de l’espace aux jeunes joueurs et ne pas trop en parler».