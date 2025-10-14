Brésil : Carlo Ancelotti en veut à ses joueurs

Après sa large victoire sur la Corée du Sud (5-0) vendredi dernier, le Brésil a cette fois perdu face au Japon 3-2, après avoir mené 2-0. Les buts de Paulo Henrique et de Martinelli n’ont pas suffi et la Seleçao a sombré après la pause, précipitée par la grossière erreur de Fabricio Bruno sur la réduction de l’écart nippone. Après la rencontre Carlo Ancelotti n’a pas voulu accabler le défenseur central de Cruzeiro, qui célébrait ce soir sa 4e sélection. Le sélectionneur en veut plutôt à son équipe, incapable de réagir après le premier but du Japon.

«C’est une bonne leçon ce soir. Il y a des choses que nous devons apprendre du match d’aujourd’hui, surtout de la deuxième mi-temps. Je pense que nous devons être équilibrés dans notre façon de voir les choses, analyse l’Italien. L’équipe a très bien joué contre la Corée. Ce soir, elle a bien joué en première mi-temps et a été très faible en seconde. La plus grosse erreur a été que l’équipe n’a pas bien réagi après la première erreur». Selon lui, le problème est avant dans la tête des joueurs. «Jusqu’à l’erreur de Fabrício, tout était bien contrôlé. Après, je comprends très bien ce qui s’est passé. L’équipe a perdu son mental. C’était la plus grosse erreur. Je ne pense pas que l’attitude était mauvaise.»