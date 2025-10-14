Qualifs CdM 2026 : l’Arabie saoudite qualifiée à son tour

Après 2018 avec le Maroc et 2022 avec l’Arabie saoudite, Hervé Renard s’apprête à disputer son 3e Mondial, le second à la tête des Faucons. Les Saoudiens n’avaient besoin que d’un point dans ce dernier match de 4e tour de qualifications de la zone Asie face à des Irakiens, condamnés à la victoire pour être du rendez-vous américain.

Global 62 Possession 38 60 Duels gagnés 40 84 Passes réussies 74

Vous l’aurez compris, ça n’est pas passé pour les Irakiens, auteurs d’un nul 0-0, insuffisant pour dépasser son voisin. Ils peuvent encore espérer une qualification en passant par les barrages. Avec ce point pris, les Saoudiens terminent en tête de leur poule, à égalité de points avec leurs adversaires du soir, grâce à une meilleure différence de buts.