Qualifs CdM 2026 : l’Arabie saoudite qualifiée à son tour
Après 2018 avec le Maroc et 2022 avec l’Arabie saoudite, Hervé Renard s’apprête à disputer son 3e Mondial, le second à la tête des Faucons. Les Saoudiens n’avaient besoin que d’un point dans ce dernier match de 4e tour de qualifications de la zone Asie face à des Irakiens, condamnés à la victoire pour être du rendez-vous américain.
Global
Vous l’aurez compris, ça n’est pas passé pour les Irakiens, auteurs d’un nul 0-0, insuffisant pour dépasser son voisin. Ils peuvent encore espérer une qualification en passant par les barrages. Avec ce point pris, les Saoudiens terminent en tête de leur poule, à égalité de points avec leurs adversaires du soir, grâce à une meilleure différence de buts.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer