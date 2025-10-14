PSG : la pique de Matvey Safonov à Lucas Chevalier

Après avoir joué les doublures de Gianluigi Donnarumma, Matvey Safonov doit désormais faire celle de Lucas Chevalier. Mais pour le Russe, la concurrence avec le jeune Français au CV moins garni que l’Italien ne semble pas avoir la même saveur.

«Je ne dirais pas que la concurrence est devenue plus rude. Ce n’est pas moi qui décide de la composition de l’équipe. Et je n’ai rien à redire à l’entraîneur concernant la composition», a-t-il déclaré dans des propos relayés par Sport Express. Et ce ne sont pas les dernières erreurs du gardien français contre l’OM et Lille qui vont le faire changer d’avis…