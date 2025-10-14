Menu Rechercher
Commenter 21
Ligue 1

PSG : la pique de Matvey Safonov à Lucas Chevalier

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Lucas Chevalier dans les buts du PSG @Maxppp

Après avoir joué les doublures de Gianluigi Donnarumma, Matvey Safonov doit désormais faire celle de Lucas Chevalier. Mais pour le Russe, la concurrence avec le jeune Français au CV moins garni que l’Italien ne semble pas avoir la même saveur.

La suite après cette publicité

«Je ne dirais pas que la concurrence est devenue plus rude. Ce n’est pas moi qui décide de la composition de l’équipe. Et je n’ai rien à redire à l’entraîneur concernant la composition», a-t-il déclaré dans des propos relayés par Sport Express. Et ce ne sont pas les dernières erreurs du gardien français contre l’OM et Lille qui vont le faire changer d’avis…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (21)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Matvey Safonov
Lucas Chevalier

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Matvey Safonov Matvey Safonov
Lucas Chevalier Lucas Chevalier
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier