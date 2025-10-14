Les 28 pays qualifiés pour la Coupe du Monde 2026
La Coupe du Monde (11 juin 2026 au 19 juillet 2026) se rapproche et on commence à connaitre quelques nations d’ores et déjà qualifiées pour la compétition, alors que les qualifications touchent bientôt à leur fin. Après les matchs de ce mardi, 6 nouvelles équipes supplémentaires iront au Mexique, aux Etats-Unis et au Canada.
Il s’agit du Qatar, de l’Arabie saoudite, de l’Afrique du Sud, du Sénégal, de la Côte d’Ivoire et de l’Angleterre, premier pays européen à obtenir le précieux sésame. Ils rejoignent les précédentes sélections dont le billet pour l’été prochain avait déjà été validé. Il reste encore 20 places à distribuer pour ce premier Mondial à 48 équipes.
L’ensemble des équipes déjà qualifiées :
Zone Europe (16 places disponibles, 1 qualifié) :
- Angleterre
Zone Afrique (9 places directes, 9 qualifiés) :
- Maroc
- Tunisie
- Égypte
- Algérie
- Ghana
- Cap Vert
- Afrique du Sud
- Sénégal
- Côte d’Ivoire
Zone Asie (8 places directes, 8 qualifiés) :
- Japon
- Iran
- Ouzbékistan
- Jordanie
- Corée du Sud
- Australie
- Qatar
- Arabie saoudite
Zone Concacaf (6 places directes, 3 qualifiés) :
- États-Unis (pays co-organisateur)
- Canada (pays co-organisateur)
- Mexique (pays co-organisateur)
Zone Amérique du Sud (6 places directes, 6 qualifiés) :
- Argentine
- Brésil
- Uruguay
- Équateur
- Colombie
- Paraguay
Zone Océanie (1 place directe, 1 qualifié) :
- Nouvelle-Zélande
