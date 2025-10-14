Menu Rechercher
Les 28 pays qualifiés pour la Coupe du Monde 2026

Par Maxime Barbaud
Coupe du Monde @Maxppp

La Coupe du Monde (11 juin 2026 au 19 juillet 2026) se rapproche et on commence à connaitre quelques nations d’ores et déjà qualifiées pour la compétition, alors que les qualifications touchent bientôt à leur fin. Après les matchs de ce mardi, 6 nouvelles équipes supplémentaires iront au Mexique, aux Etats-Unis et au Canada.

Il s’agit du Qatar, de l’Arabie saoudite, de l’Afrique du Sud, du Sénégal, de la Côte d’Ivoire et de l’Angleterre, premier pays européen à obtenir le précieux sésame. Ils rejoignent les précédentes sélections dont le billet pour l’été prochain avait déjà été validé. Il reste encore 20 places à distribuer pour ce premier Mondial à 48 équipes.

L’ensemble des équipes déjà qualifiées :

Zone Europe (16 places disponibles, 1 qualifié) :

  • Angleterre

Zone Afrique (9 places directes, 9 qualifiés) :

  • Maroc
  • Tunisie
  • Égypte
  • Algérie
  • Ghana
  • Cap Vert
  • Afrique du Sud
  • Sénégal
  • Côte d’Ivoire

Zone Asie (8 places directes, 8 qualifiés) :

  • Japon
  • Iran
  • Ouzbékistan
  • Jordanie
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Qatar
  • Arabie saoudite

Zone Concacaf (6 places directes, 3 qualifiés) :

  • États-Unis (pays co-organisateur)
  • Canada (pays co-organisateur)
  • Mexique (pays co-organisateur)

Zone Amérique du Sud (6 places directes, 6 qualifiés) :

  • Argentine
  • Brésil
  • Uruguay
  • Équateur
  • Colombie
  • Paraguay

Zone Océanie (1 place directe, 1 qualifié) :

  • Nouvelle-Zélande
