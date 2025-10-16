CdF : la finale vers une nouvelle délocalisation

Après un retour au Stade de France au printemps dernier, la finale de la Coupe de France pourrait à nouveau être délocalisée en dehors de la région parisienne. Cela avait déjà été le cas pour l’édition 2024 dont la finale avait eu lieu à Lille, au stade Pierre-Mauroy entre le PSG et l’OL en raison des Jeux Olympiques de Paris. Cette fois, ce sont les travaux liés au Grand Paris qui en sont la raison, affirme Philippe Diallo lors du comité exécutif ce jeudi.

«En raison des travaux pour le Grand Paris, il y a une grande incertitude de pouvoir organiser la finale de la Coupe de France le 23 mai, assure le président de la FFF devant l’assemblée. On pourrait potentiellement modifier la date, sans doute en l’avançant, ou trouver un autre stade (en province) qui préserve la neutralité de la finale. Nous attendrons peut-être de voir quels sont les clubs qualifiés pour trancher.» Réponse dans quelques semaines.