Ousmane Dembélé frappé par la malédiction du Ballon d’Or, Thomas Tuchel au cœur d’une polémique inattendue

Le poids du Ballon d’Or

Le Ballon d’Or d’Ousmane Dembélé oblige le PSG à repenser la renégociation de son contrat qui court jusqu’en 2028. Une clause spécifique liée au Ballon d’Or de plusieurs millions d’euros pourrait exister dans son contrat, comme ce fut le cas à Dortmund et au Barça, mais le club la considère «"farfelue"». Le Français, fort de 35 buts et 16 passes décisives la saison dernière, entend obtenir une revalorisation salariale. Luis Campos et Moussa Sissoko gèrent actuellement ces discussions, tandis que le PSG maintient sa volonté de contrôler le calendrier et le niveau des augmentations. Comme l’écrit L’Equipe, le Ballon d’Or peut devenir un fardeau autant qu’un honneur, en affectant vainqueurs et déçus. Ousmane Dembélé n’a pas rejoué depuis sa victoire en raison d’une blessure, ce qui illustre le poids du trophée après une saison intense. Le sentiment d’accomplissement créé un vide, comme pour Vinicius ou Ribéry, dont les carrières internationales ont été perturbées. Même des champions comme Benzema ou Modric ont connu des difficultés post-Ballon d’Or, entre blessures et performances en dents de scie. On peut aussi prendre l’exemple de Kaka et Owen, qui ont disparu des radars. Historiquement, les lauréats subissent souvent une pression supplémentaire, et seuls Ronaldo et Messi semblent avoir échappé à cette malédiction.

Tuchel répond avec humour aux fans anglais

Lors de la qualification de l’Angleterre pour la Coupe du Monde, les supporters ont nargué Thomas Tuchel avec des chants moqueurs, répondant aux critiques précédentes de l’Allemand sur le manque de soutien à Wembley. Les supporters anglais ont commencé à scander : «Thomas Tuchel, nous chantons quand nous voulons». Malgré ces provocations, Tuchel a pris les chants avec humour et a salué les fans. Surtout que pour l’Angleterre, c’est déjà «le rêve américain», comme le placarde le Daily Mail. L’Angleterre de Thomas Tuchel a assuré sa qualification pour la Coupe du Monde contre la Lettonie grâce à une victoire 5-0. Un match mené par Harry Kane qui a marqué deux buts. Anthony Gordon, Eberechi Eze et un but contre son camp ont scellé une victoire complète, offrant six succès en six matchs sans encaisser de but. Tuchel a qualifié cette performance de « brillante » et a célébré le rêve d’aller au Mondial.

L’Espagne inarrêtable

«En route vers le Mondial», titre AS ce mercredi matin. La Roja s’est imposée sans trembler face à la Bulgarie à Valladolid 4-0, et égale son record de 29 matches officiels consécutifs sans défaite. Portée par un Mikel Merino décisif, auteur d’un doublé de la tête, l’Espagne a dominé de bout en bout, avec 72 % de possession et une précision technique impressionnante. Pedri, étincelant dans l’organisation du jeu, a encore prouvé son importance. Samu, Grimaldo, Baena et Laporte figuraient parmi les quatre nouveaux titulaires de De la Fuente, qui continue de faire tourner tout en maintenant un haut niveau collectif. La Bulgarie, dépassée, n’a jamais su exister malgré les nombreux changements opérés par son sélectionneur. Oyarzabal a scellé la victoire sur penalty, après un but contre son camp de Tchernev. Un succès tranquille qui conforte la dynamique espagnole et rapproche un peu plus la qualification pour la Coupe du Monde.