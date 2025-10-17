PSG-Strasbourg : les compositions probables

Le Paris Saint-Germain va donner le coup d’envoi de la huitième journée de Ligue 1 ce soir au Parc des Princes. Premiers du classement, les champions de France en titre reçoivent Strasbourg. Un choc pour des Rouge et Bleu leaders, mais avec seulement un point d’avance sur l’Olympique de Marseille, Strasbourg et l’OL. Face à l’équipe sensation de ce début de saison, Paris est donc sous pression s’il veut conserver son statut de premier de la classe.

Pour ce match, Luis Enrique devra encore une fois se passer de plusieurs titulaires habituels. Ousmane Dembélé, Fabian Ruiz et João Neves sont toujours à l’infirmerie, tout comme Marquinhos. Khvicha Kvaratskhelia et surtout Désiré Doué ne font plus partie du point médical, mais tous les deux ne sont pas annoncés titulaires au coup d’envoi. Pour tenter de battre la formation alsacienne, Luis Enrique devrait procéder à un large turnover, histoire de faire souffler les éléments sollicités durant la trêve internationale.

Un gros turnover annoncé côté parisien

Chevalier gardera les cages parisiennes. Devant, Warren Zaïre-Emery viendrait rejouer le dépanneur de service au poste de latéral droit. Illia Zabarnyi et Lucas Beraldo formeraient l’axe central et Lucas Hernandez ferait souffler Nuno Mendes sur le flanc gauche. Au milieu, là encore il devrait y avoir de la rotation. Les absences de João Neves et Fabian Ruiz pourraient profiter à Senny Mayulu et Kang-in Lee. Devant, Ibrahim Mbaye et Bradley Barcola sont annoncés sur les ailes pour épauler Gonçalo Ramos.

En face, Liam Rosenior alignerait un 4-5-1 avec Mike Penders au but. En défense, c’est un quatuor Guéla Doué, Lucas Högsberg, Ismaël Doukouré et Ben Chilwell qui est annoncé. Dans l’entrejeu, le secteur de la récupération serait assuré par le duo Samir El-Mourabet - Valentin Barco. Julio Enciso serait positionné dans le coeur du jeu avec Abdul Ouattara et Daniel Moreira sur les côtés. Enfin, Joaquin Panichelli devrait être aligné seul en pointe.