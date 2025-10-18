Penalty, carton rouge… la terrible double peine pour le HAC face à l’OM !

Auteur d’un très bon début de match sur la pelouse de l’Orange Vélodrome, Le Havre a finalement vu cette rencontre tourner au cauchemar en l’espace de quelques secondes. Après une main de Lloris dans sa propre surface, l’arbitre du soir désignait le point de penalty.

Un mal en appelant un autre, Bastien Dechepy était finalement convoqué par la VAR et décidait d’infliger la double peine au défenseur havrais en l’expulsant. Plein de sang froid, Mason Greenwood ne se faisait lui pas prier pour égaliser et totalement relancé ce match.