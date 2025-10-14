Le clan Dembélé réclame déjà du lourd au PSG !

Quelle année 2025 pour Dembouz. Parmi les principaux artisans du sacre parisien en Ligue des Champions, l’international tricolore a ensuite remporté le Graal des distinctions individuelles : le Ballon d’Or, roulant sur la concurrence. Sous les ordres de Luis Enrique, l’ancien du Borussia Dortmund et du FC Barcelone a clairement franchi un cap et fait désormais partie du gratin mondial, où il règne même, jusqu’à la prochaine cérémonie du Ballon d’Or du moins, en maître.

Pour le Paris Saint-Germain, c’est forcément une superbe nouvelle. Sur le plan marketing notamment, puisque les retombées liées à la présence d’un Ballon d’Or dans l’équipe sont toujours intéressantes. Cependant, qui dit changement de dimension et de statut dit aussi position de force pour Ousmane Dembélé vis-à-vis de sa direction, qui va devoir mettre la main à la poche.

Un bras de fer en vue ?

Comme l’explique L’Équipe, une prime Ballon d’Or de plusieurs millions existe dans le contrat du joueur, même si le club dément. Puis, il y a la question des négociations pour son nouveau contrat. Si les négociations n’ont pas encore débuté officiellement, il y a déjà eu des premières approches, et sans surprise, le clan Dembélé souhaite une grosse revalorisation salariale.

En raison de ses prestations et de son Ballon d’Or, forcément, mais aussi à cause du rôle du joueur dans le vestiaire, qui avait notamment contribué à améliorer la relation entre Luis Enrique et plusieurs joueurs en début de saison 2024/2025. Côté club, on estime que le Ballon d’Or remporté par Dembélé est aussi le résultat du travail collectif, et même si on est d’accord pour l’augmenter, il est hors de question d’offrir un salaire similaire à ceux qu’ont touchés Lionel Messi ou Neymar, estimés à 30 millions nets par an. Surtout que le PSG, avec la baisse des droits TV, ne peut plus vraiment offrir ces salaires. Les négociations s’annoncent chaudes !