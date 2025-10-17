OM : Ulisses Garcia qualifié pour la Ligue des Champions

Une mauvaise nouvelle peut en cacher une bonne. La blessure de Facundo Medina jusqu’à la fin novembre a contraint l’OM à revoir ses plans en Ligue des Champions. Le club a fait la demande auprès de l’UEFA de sortir l’Argentin de sa liste pour incorporer un nouvel élément.

Ce dernier a été choisi. Il s’agit d’Ulisses Garcia et qui est désormais officiellement qualifié pour disputer la C1 d’après RMC, et pourquoi pas dès mercredi lors du déplacement du côté de Lisbonne pour affronter le Sporting CP (21h). Le latéral de 29 ans vit un étonnant début de saison. Après avoir été écarté en septembre, il a effectué son retour dans le groupe lors du dernier match à Metz.