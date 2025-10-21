Bayer Leverkusen - PSG : les compos sont là !
Le PSG retrouve la scène européenne ce soir à Leverkusen ! Les champions d’Europe affrontent le Bayer à 21h, pour le compte de la 3e journée de Ligue des champions - à suivre évidemment sur Foot Mercato. Les Parisiens, 3es de la phase de ligue, réalisent pour l’instant un parcours idéal, avec 2 succès en 2 matches contre l’Atalanta (4-0), et surtout à Barcelone (2-1) malgré un effectif remanié. Le Bayer, 25e, a concédé 2 fois le nul, à Copenhague (2-2) et face au PSV (1-1).
Pour ce match, Luis Enrique laisse Dembélé, de retour dans le groupe, sur le banc au coup d’envoi. Mayulu est titulaire, et devrait être aligné en faux 9 entre Kvaratskhelia et Barcola. Privés de Neves et Ruiz, les Parisiens présentent un milieu où sont associés Zaïre-Emery, Vitinha et Doué. Hakimi est bien là, brassard au bras, Nuno Mendes aussi, autour de la charnière Zabarnyi-Pacho. Côté Leverkusen, Kofane sera encore en pointe du 3-4-2-1 allemand, quasi identique à celui victorieux à Mayence samedi (4-3).
Les compositions
Bayer Leverkusen : Flekken - Badé, Andrich (cap.), Tapsoba - Arthur, Fernandez, Garcia, Grimaldo - Echeverri, Poku - Kofane
PSG : Chevalier - Hakimi (cap.), Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, D. Doué - Kvaratskhelia, Mayulu, Barcola
