Villarreal-Manchester City : les compositions officielles

3 semaines après son match nul concédé dans les dernières minutes à Monaco (2-2), Manchester City se déplace à nouveau en Ligue des Champions, cette fois sur la pelouse de Villarreal (coup d’envoi prévu à 21h). Dauphins d’Arsenal en Premier League, les Cityzens affrontent une équipe qui n’a pas encore connu le succès dans la compétition mais vit un très bon début de saison en Liga (3e derrière le Real et le Barça).

La suite après cette publicité

Le Sous-marin jaune, entraîné par Marcelino, passé de manière éphère à l’OM à l’été 2023, devrait se présenter ce soir dans son traditionnel 4-4-2. Pape Gueye, qu’il a connu lors de son court passage sur le banc olympien, est titulaire au milieu, tout comme Thomas Partey. Devant, Nicolas Pépé et Georges Mikautadze, d’autres anciennes connaissances de la Ligue 1, seront chargés d’amener le danger dans la surface mancunienne. Au total, l’entraîneur espagnol a opéré 7 changements.

Son compatriote Pep Guardiola a lui aussi fait du turnover dans sa composition, après le succès face à Everton en championnat (2-0). Ruben Dias et Josko Gvardiol remplacent Nathan Aké et Nico O’Reilly. Au milieu, Nico Gonzalez conserve sa place mais sera accompagné de Rico Lewis et Bernardo Silva, capitaine, alors que Phil Foden et Tijjani Reijnders regagnent le banc. Le trident offensif reste lui le même : Erling Haaland sera accompagné sur les ailes par Savinho et Jérémy Doku.

La suite après cette publicité

Les compositions officielles :

Villarreal (4-4-2) : Luiz Junior - Mouriño, Foyth (cap.), Veiga, Pedraza - Buchanan, Comesana, Partey, Gueye - Pépé, Mikautadze.

La suite après cette publicité

Manchester City (4-2-3-1) : Donnarumma - Nunes, Stones, Dias, Gvardiol - Lewis, Nico Gonzalez, Bernardo Silva (cap.) - Savinho, Haaland, Doku.

Suivez les chocs de la 3ᵉ journée de Ligue des champions sur les chaînes CANAL+. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.