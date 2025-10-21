Menu Rechercher
0 - 2
89'
Ligue des Champions UEFA 2025/2026 3e journée
Villarreal
0 - 2
MT : 0-2
89'
Man City
Regarder en direct sur CANAL+ LIVE 4
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
0 - 2
40'
0 - 2
(PD Savinho) Bernardo Silva
17'
0 - 1
(PD R. Lewis) E. Haaland
Voir le live commenté
Côtes du match 1 4.55 N 4.05 2 1.58 parionssport 100€ Bonus
Classement live 5 Man City 7 30 Villarreal 1
Possession 66% Man City Villarreal
Tirs 8 6 4 2 6 10
Grosses occasions créées 83% Man City 5 Villarreal 1
Compositions Villarreal 4-3-3 Man City 4-1-4-1
La suite après cette publicité

Prono

Qui va gagner ?
VIL
NUL
MCI
1 4.55 N 4.05 2 1.58
272 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Manchester City FC Sávio 3 #2 Logo Villarreal Sergi Cardona 1 #3 Logo Manchester City FC Rico Lewis 1
Tirs (%)
#1 Logo Manchester City FC Erling Haaland 3/4 75% #2 Logo Manchester City FC Jérémy Doku 1/2 50% #3 Logo Villarreal Pape Gueye 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Manchester City FC Sávio 5 #2 Logo Manchester City FC Jérémy Doku 2
Fautes subies
#1 Logo Manchester City FC Jérémy Doku 5 #2 Logo Villarreal Santiago Mouriño 3 #3 Logo Manchester City FC Matheus Nunes 3
Ballons touchés
#1 Logo Manchester City FC Rúben Dias 125 #2 Logo Manchester City FC Matheus Nunes 107
Tirs (%)
#1 Logo Villarreal Nicolas Pépé 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Manchester City FC Rúben Dias 4/4 100% #2 Logo Manchester City FC John Stones 6/7 86% #3 Logo Manchester City FC Matheus Nunes 4/5 80%
Interceptions
#1 Logo Villarreal Thomas Partey 2 #2 Logo Villarreal Pape Gueye 2 #3 Logo Manchester City FC Joško Gvardiol 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Manchester City FC John Stones 2/2 100% #2 Logo Manchester City FC Rúben Dias 2/2 100% #3 Logo Manchester City FC Joško Gvardiol 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Villarreal Tajon Buchanan 0/5 0% #2 Logo Manchester City FC Rico Lewis 0/4 0% #3 Logo Villarreal Pape Gueye 0/4 0%
Dribbles subis
#1 Logo Villarreal Alfonso Pedraza 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Villarreal Santi Comesaña 0/3 0% #2 Logo Villarreal Ayoze Pérez 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Manchester City FC Mateo Kovačić 33/33 100% #2 Logo Manchester City FC Matheus Nunes 94/96 98% #3 Logo Manchester City FC Rúben Dias 112/115 97%
Corners et centres réussis
#1 Logo Villarreal Sergi Cardona 3

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
16% 40% 45%
Série en cours
N
D
N
V
V
V
V
N
V
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Pau Cabanes Pau Cabanes Lésion du ligament croisé antérieur du genou
Abdukodir Khusanov Abdukodir Khusanov Blessure à la cheville Abdukodir Khusanov Abdukodir Khusanov Blessure au mollet Rodri Rodri Ischio-jambiers Rodri Rodri Blessure au genou Kalvin Phillips Kalvin Phillips Blessure au mollet Sávio Sávio Blessure au genou

Match Villarreal - Man City en direct commenté

3e journée de Ligue des Champions UEFA - mardi 21 octobre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Villarreal et Man City (Ligue des Champions UEFA, 3e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Ligue des Champions UEFA entre Villarreal et Man City. Ce match aura lieu le mardi 21 octobre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Villarreal et Man City.

On en parle

Arbitres

Serdar Gözübüyük arbitre principal
0.3
4
Moyenne de cartons par match sur 3 matchs arbitrés
Erwin Zeinstra arbitre assistant
Patrick Inia arbitre assistant
Jeroen Manschot quatrième arbitre
Bram van Dongen arbitre VAR
Bram Van Driessche arbitre VAR
Rob Dieperink arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Estadio de la Cerámica Villarreal
Estadio de la Cerámica
  • Année de construction : 1923
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 24500
  • Affluence moyenne : 14188
  • Affluence maximum : 25000
  • % de remplissage : 57

Match en direct

Date 21 octobre 2025 21:00
Compétition Ligue des Champions UEFA
Saison 2025/2026
Phase Phase de Ligue - journée 3
Diffusion CANAL+ LIVE 4
Code VIL-MCI
Zone Europe
Équipe à domicile Villarreal
Équipe à l'extérieur Manchester City
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Villarreal et Man City en France ?

Le match est à suivre en direct le 21 octobre 2025 à 21:00 sur CANAL+ LIVE 4.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Villarreal et Man City ?

Villarreal : le coach Marcelino a choisi une formation en 4-3-3 : Luíz Júnior, Alfonso Pedraza, Renato Veiga, S. Mouriño, J. Foyth, P. Gueye, T. Partey, Santi Comesaña, T. Buchanan, G. Mikautadze, N. Pépé.

Manchester City : de son côté, l'équipe dirigée par Pep Guardiola évolue dans un système de jeu en 4-1-4-1 : G. Donnarumma, J. Gvardiol, Rúben Dias, J. Stones, R. Lewis, Nico González, J. Doku, Matheus Nunes, Bernardo Silva, Savinho, E. Haaland.

Qui arbitre le match Villarreal Man City ?

Serdar Gözübüyük est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Villarreal Man City ?

Villarreal accueille le match au Estadio de la Cerámica.

Quelle est la date et l'heure du match Villarreal Man City ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 21 octobre 2025, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué des buts pour Man City ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Man City : E. Haaland 17', Bernardo Silva 40'.

Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité
Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier