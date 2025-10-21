Prono
Match Villarreal - Man City en direct commenté
3e journée de Ligue des Champions UEFA - mardi 21 octobre 2025
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Ligue des Champions UEFA entre Villarreal et Man City. Ce match aura lieu le mardi 21 octobre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Villarreal et Man City.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Villarreal et Man City en France ?
Le match est à suivre en direct le 21 octobre 2025 à 21:00 sur CANAL+ LIVE 4.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Villarreal et Man City ?
Villarreal : le coach Marcelino a choisi une formation en 4-3-3 : Luíz Júnior, Alfonso Pedraza, Renato Veiga, S. Mouriño, J. Foyth, P. Gueye, T. Partey, Santi Comesaña, T. Buchanan, G. Mikautadze, N. Pépé.
Manchester City : de son côté, l'équipe dirigée par Pep Guardiola évolue dans un système de jeu en 4-1-4-1 : G. Donnarumma, J. Gvardiol, Rúben Dias, J. Stones, R. Lewis, Nico González, J. Doku, Matheus Nunes, Bernardo Silva, Savinho, E. Haaland.
- Qui arbitre le match Villarreal Man City ?
Serdar Gözübüyük est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Villarreal Man City ?
Villarreal accueille le match au Estadio de la Cerámica.
- Quelle est la date et l'heure du match Villarreal Man City ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 21 octobre 2025, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué des buts pour Man City ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Man City : E. Haaland 17', Bernardo Silva 40'.