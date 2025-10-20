Menu Rechercher
Commenter
Ligue des Champions

La nouvelle déclaration inquiétante de Pep Guardiola sur Rodri

Par Aurélien Macedo
1 min.
Rodri sous els couleurs de Manchester City @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+ LIVE 3
Villarreal Man City
parionssport
1 4.45 N 4.10 2 1.58 100€ Bonus Voir sur CANAL+ LIVE 3

Longuement absent la saison dernière suite à une rupture du ligament croisé, Rodri (29 ans) est de retour cette saison. S’il a disputé 7 rencontres avec Manchester City, il connaît encore de gros problémes physiques. Ainsi, le milieu défensif n’a pas joué ce samedi contre Everton (2-0) et est incertain avant le match de ce mardi contre Villarreal.

La suite après cette publicité

En tout cas, c’est ce qu’a indiqué son coach Pep Guardiola. Ce dernier estime qu’il devrait encore manquer au moins deux matches : «je ne pense pas que Rodri sera disponible contre Villarreal… et Aston Villa, je ne pense pas non plus. Ce n’est pas long, mais c’est musculaire. Il faut être prudent.»

La suite après cette publicité

Suivez les chocs de la 3ᵉ journée de Ligue des champions sur les chaînes CANAL+. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Man City
Rodri
Pep Guardiola

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Man City Logo Manchester City FC
Rodri Rodri
Pep Guardiola Pep Guardiola
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier