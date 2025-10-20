La nouvelle déclaration inquiétante de Pep Guardiola sur Rodri

Longuement absent la saison dernière suite à une rupture du ligament croisé, Rodri (29 ans) est de retour cette saison. S’il a disputé 7 rencontres avec Manchester City, il connaît encore de gros problémes physiques. Ainsi, le milieu défensif n’a pas joué ce samedi contre Everton (2-0) et est incertain avant le match de ce mardi contre Villarreal.

En tout cas, c’est ce qu’a indiqué son coach Pep Guardiola. Ce dernier estime qu’il devrait encore manquer au moins deux matches : «je ne pense pas que Rodri sera disponible contre Villarreal… et Aston Villa, je ne pense pas non plus. Ce n’est pas long, mais c’est musculaire. Il faut être prudent.»

