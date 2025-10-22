Erling Haaland égalise un immense record de Cristiano Ronaldo

Erling Haaland continue, encore un peu plus, d’écrire sa légende à Manchester City. L’attaquant norvégien de 25 ans a une nouvelle fois frappé fort lors de la victoire 2-0 des Citizens sur la pelouse de Villarreal ce mardi soir, en Ligue des Champions. Ce but lui permet d’égaliser un record historique : celui de Cristiano Ronaldo, avec 12 matchs consécutifs en marquant toutes compétitions confondues. Véritable machine à buts, Haaland ne cesse d’impressionner par sa régularité et son efficacité, symboles d’un instinct de tueur devant le but, à l’image de Harry Kane au Bayern.

Depuis le début de la saison, le numéro 9 de City affole les compteurs : 22 buts en seulement 12 rencontres, 24 réalisations et 3 passes décisives toutes compétitions confondues. Un rendement phénoménal qui confirme son statut et son rôle central dans le système de Pep Guardiola. Si Ronaldo avait fixé la barre très haute, Haaland semble bien parti pour la franchir et repousser encore les limites du possible.