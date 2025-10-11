Norvège : l’immense record d’Erling Haaland

Le Cyborg a battu un nouveau record. Auteur d’un triplé lors de la large victoire de la Norvège contre Israël (5-0), Erling Haaland a atteint les 50 buts en sélection en seulement 46 matches. Malgré deux penalties manqués, l’attaquant de Manchester City a mis le feu au Ullevaal Stadium et devance ainsi tous les plus grands buteurs en sélection.

Harry Kane (71 matches), Neymar (74), Mbappé ou Lewandowski (90 chacun), et les légendes Messi (107) et Ronaldo (114) sont très loin derrière le rythme de l’attaquant de 25 ans. Meilleur buteur des qualifications du Mondial 2026, Erling Haaland est déjà à six buts en douze rencontres, en plus des douze buts déjà inscrits en neuf matches avec Manchester City.