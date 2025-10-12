Menu Rechercher
La belle anecdote de Kylian Mbappé sur Cristiano Ronaldo

Par Samuel Zemour
Kylian Mbappé @Maxppp

Depuis tout petit, Kylian Mbappé n’a jamais caché son admiration pour Cristiano Ronaldo. Aujourd’hui dans le club de son joueur favori, l’attaquant tricolore l’a une nouvelle fois confirmé dans un entretien accordé à Movistar. «Cristiano Ronaldo a toujours été mon modèle, un exemple pour moi», a déclaré la nouvelle star du Real Madrid.

Le capitaine des Bleus a également révélé entretenir une relation privilégiée avec l’ancien Merengue : «j’ai la chance de lui parler, il me donne des conseils, il m’aide… c’est le numéro un. Les gens continuent encore de rêver et de parler de Cristiano aujourd’hui», a-t-il ajouté. Des mots forts, qui confirment une certaine relation entre les deux icônes du Real Madrid.

La suite après cette publicité

