Mike Maignan revient sur la polémique du match Milan-Côme délocalisé en Australie

Alors que le match de Serie A entre Côme et l’AC Milan, délocalisé en Australie pour des raisons économiques, a suscité de vives réactions, notamment celle d’Adrien Rabiot. Le milieu de terrain avait dénoncé cette décision, estimant que parcourir autant de kilomètres pour un match de Championnat italien était « totalement fou ». Ce qui avait provoqué la colère de l’administrateur délégué de la Serie A, Luigi De Siervo.

Présent en conférence de presse ce dimanche soir avant le match de la France contre l’Islande, Mike Maignan est revenu sur la polémique pour soutenir son coéquipier Rabiot : « je suis totalement d’accord avec Adrien Rabiot. On oublie pas mal de choses, on ne pense principalement qu’à l’aspect financier, je ne comprends pas pourquoi nous devons jouer un match de Championnat italien à l’étranger. En plus de cela, c’était un match qu’on devait jouer à domicile, donc on perd un match à la maison dans un moment où nos objectifs sont élevés. ». Le message est, une nouvelle fois, passé.