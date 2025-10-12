Kylian Mbappé fait son autocritique

Dans une interview accordée à Movistar+, le capitaine de l’équipe de France et star du Real Madrid s’est livré sans filtre, abordant son parcours, sa maturité et les leçons tirées de ses expériences. Kylian Mbappé a pris du recul sur son évolution personnelle et professionnelle, reconnaissant avoir commis des erreurs, mais affirmant qu’elles ont contribué à forger le joueur et l’homme qu’il est devenu.

« Ce que je pense, c’est que j’ai vécu beaucoup de choses. Je suis un joueur très célèbre, qui a connu beaucoup de choses dans sa carrière. Et toutes les expériences, comme les erreurs que vous commettez, vous aident dans votre carrière. J’ai fait beaucoup d’erreurs dans ma carrière et je suis fier d’en avoir fait, car elles ne sont pas très graves et pourtant elles vous aident en cours de route. Être la personne que je suis aujourd’hui. Quelqu’un qui peut être très haut sur le terrain, mais dans la vie plus tard, c’est normal : avec des moments heureux et tristes, avec des choses que vous savez faire, d’autres que vous ne savez pas… La clé est d’écouter. Et ne pas toujours faire la même chose », a-t-il déclaré, sans tabou.