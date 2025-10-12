Menu Rechercher
Lucas Hernandez s’attend au pire pour le PSG

Par Aurélien Macedo
Vainqueur de la Ligue des Champions l’an dernier avec le Paris Saint-Germain, Lucas Hernandez (29 ans) va vivre une nouvelle saison importante. L’international français va tenter avec ses coéquipiers de conserver leur titre dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Une mission qui ne sera pas si évidente comme l’a confié le principal intéressé dans un entretien accordé au quotidien Le Parisien.

«En Ligue des champions, on va être attendu partout, contrairement à la saison passée, où nos difficultés en phase de groupes avaient un peu détourné le regard de nos adversaires. Là tout le monde va vouloir se payer le champion d’Europe. Au XXIe siècle seul le Real Madrid s’est succédé à lui-même. Il va falloir répondre présent. On s’y emploie plutôt bien depuis septembre» a-t-il confié. Vainqueur de la Ligue des Champions 2020 au Bayern Munich et de l’édition 2025 avec les Franciliens, Lucas Hernandez s’attend au pire.

