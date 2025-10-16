Menu Rechercher
Commenter
Ligue 1

Nice : Haise annonce une très longue absence pour Bombito

Par Matthieu Margueritte
Moïse Bombito, joueur de Nice @Maxppp

Victime d’une fracture du tibia lors du derby face à Monaco, le défenseur canadien de Nice, Moïse Bombito ne rejouera pas de sitôt. Franck Haise a en effet annoncé que l’ancien pensionnaire des Colorado Rapids restera éloigné des terrains pendant de nombreux mois.

La suite après cette publicité

« L’opération s’est bien passée, mais on sait qu’il ne va pas être disponible pendant quatre à cinq mois à peu près », a déclaré le coach niçois en conférence de presse, dans des propos relayés par L’Équipe.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Nice
Moïse Bombito

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Nice Logo OGC Nice
Moïse Bombito Moïse Bombito
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier