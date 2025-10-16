Nice : Haise annonce une très longue absence pour Bombito

Victime d’une fracture du tibia lors du derby face à Monaco, le défenseur canadien de Nice, Moïse Bombito ne rejouera pas de sitôt. Franck Haise a en effet annoncé que l’ancien pensionnaire des Colorado Rapids restera éloigné des terrains pendant de nombreux mois.

La suite après cette publicité

« L’opération s’est bien passée, mais on sait qu’il ne va pas être disponible pendant quatre à cinq mois à peu près », a déclaré le coach niçois en conférence de presse, dans des propos relayés par L’Équipe.