Wilfried Zaha fusille Jean-Philippe Mateta

En ce mois d’octobre 2025, Jean-Philippe Mateta a fait ses grands débuts en équipe de France A. Le buteur de Crystal Palace est revenu il y a quelques jours sur cette grande nouvelle dans les colonnes de L’Equipe. «Au début, quand je ne jouais pas, je parlais dans le vestiaire de l’équipe de France, et j’avais des coéquipiers comme Wilfried Zaha qui rigolaient. Ils me disaient que j’étais fou de penser à la sélection.» Sauf que la version donnée par l’ancien joueur de l’OL n’est pas fidèle à la réalité selon Zaha, qui a évolué à ses côtés chez les Eagles. Sur ses réseaux sociaux, l’Ivoirien, qui joue actuellement à Charlotte, s’est payé Mateta. Ses propos sont relayés par le Daily Mail.

«Je suis désolé, mais j’ai la tête en pétard. Je dois clarifier cette situation avec Mateta parce qu’il ne le veut pas et cela me montre simplement que… voyez les moments où je jouais à Crystal Palace et tous ces gens me regardaient et il est clair qu’ils n’étaient pas contents pour moi. Je n’ai jamais fait sentir personne comme de la merde. Jamais. Tout le monde me connaît, le seul moment sur un terrain, c’est quand je suis passionné et tout ça, mais je n’ai jamais intimidé quelqu’un ou dit que quelqu’un n’y arriverait pas ou n’y arriverait pas du tout ou rien de tel. La conversation (avec Mateta, ndlr) portait sur ses chances de jouer pour l’équipe de France, à l’époque où il ne jouait pas pour Palace. Il y avait dix joueurs avec qui il en avait parlé. Entre amis, on en riait, mais on plaisantait, disant que ce serait difficile, surtout avec Benzema et tous ces joueurs différents à ces postes. Mais on n’a jamais dit : "tu n’y arriveras jamais." Alors, ne seriez-vous pas choqué, surtout avec toutes les plaisanteries entre amis au football, si cette personne demandait cela à 10 personnes et faisait comme s’il y avait une sorte de jaine de ma part ? Je vous jure, 10 joueurs de Crystal Palace étaient là quand cette conversation a eu lieu. Pourquoi dirait-il mon nom alors qu’il y avait 10 personnes ? Est-ce simplement parce que Zaha est la plus connue ? Je ne comprends pas. C’est dégoûtant. Je n’ai jamais détesté personne. Maintenant, je reçois des messages : "oh, tu ne te moques plus de Mateta". Je m’en fiche complètement. Bravo à lui. Je l’ai même félicité publiquement sur son Instagram. Alors, quand on entend cette histoire sortir, c’est un peu "c’est quoi ce bordel ?" Tu m’as détesté tout ce temps pour que tu sortes cette histoire (…) C’est vraiment dégueulasse, mec. C’est pour ça que je n’ai pas d’amis footballeurs, c’est pour ça que je reste discret, parce que comment faire ça ?» Zaha est plus remonté que jamais.