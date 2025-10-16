Menu Rechercher
EdF : Giroud envoie un message fort à Mbappé sur le record de buts

Olivier Giroud sous le maillot de l'équipe de France. @Maxppp

Toujours meilleur buteur de l’histoire des Bleus avec 57 réalisations malgré sa retraite internationale, Olivier Giroud sait que son record est grandement menacé. Dans les colonnes de L’Équipe, l’attaquant du LOSC a évoqué avec sérénité la possibilité de voir Kylian Mbappé le dépasser : « franchement, ce sera une immense fierté qu’il me dépasse. » Un message fort de respect envers l’actuel capitaine de l’équipe de France, que Giroud qualifie « d’extraterrestre » au talent exceptionnel.

S’il reconnaît l’ambition sans limite de Kylian Mbappé, le buteur lillois garde le sourire : « tant qu’il ne me rattrape pas trop vite, ça me va ! » a-t-il plaisanté. À 39 ans, Giroud savoure le chemin parcouru et se montre heureux de transmettre le flambeau à la nouvelle génération. Un passage de témoin tout en humilité, à l’image de sa carrière. Mbappé est actuellement à 53 buts.

