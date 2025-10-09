Menu Rechercher
Eliminatoires CM - Europe

EdF : Mbappé confiant pour dépasser le record de buts d’Olivier Giroud

Présent en conférence de presse ce jeudi avant la confrontation entre l’équipe de France et l’Azerbaïdjan, dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2026, Kylian Mbappé a été interrogé sur le record de buts d’Olivier Giroud, qui compte actuellement 57 réalisations avec les Bleus. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain s’est montré très confiant quant à sa capacité à dépasser cette marque historique, lui qui compte 52 buts en équipe de France.

« Je pense que je vais le battre, mais quand exactement ? Peut-être dès demain, qui sait… », a-t-il lancé avec un sourire, avant de nuancer : « le plus important, c’est de que se qualifier. Ça arrivera et je serai content que ça arrivera, mais je trouverai autre chose après. » Mbappé a ainsi laissé transparaître toute sa détermination, tout en insistant sur l’importance du collectif et des résultats de l’équipe de France avant tout.

