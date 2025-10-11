Real Madrid : le verdict est tombé pour Kylian Mbappé
Depuis plusieurs jours, Kylian Mbappé joue avec une cheville douloureuse. Sorti pour cette raison face à Villarreal le week-end dernier avec le Real Madrid, le capitaine de l’équipe de France a encore cédé sa place pour cette même raison ce vendredi soir face à l’Azerbaïdjan (3-0). Ce samedi, la presse espagnole nous apprend que l’ancien du PSG est allé en Espagne pour passer des tests médicaux.
Et finalement, le staff médical du Real Madrid a tranché : il n’y a rien de grave avec la cheville de Kylian Mbappé. En effet, l’attaquant de 26 ans devrait ainsi retourner à l’entraînement normalement avec ses coéquipiers la semaine prochaine et il sera disponible pour les échéances à venir. Marca explique également que Franco Mastantuono, qui a quitté le rassemblement de l’Argentine pour une blessure, devrait également être opérationnel rapidement.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
L’AC Milan va se débarrasser d’un des plus gros flops de son histoire, mieux payé que Rabiot et Modric
Explorer