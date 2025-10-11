Real Madrid : le verdict est tombé pour Kylian Mbappé

Depuis plusieurs jours, Kylian Mbappé joue avec une cheville douloureuse. Sorti pour cette raison face à Villarreal le week-end dernier avec le Real Madrid, le capitaine de l’équipe de France a encore cédé sa place pour cette même raison ce vendredi soir face à l’Azerbaïdjan (3-0). Ce samedi, la presse espagnole nous apprend que l’ancien du PSG est allé en Espagne pour passer des tests médicaux.

Et finalement, le staff médical du Real Madrid a tranché : il n’y a rien de grave avec la cheville de Kylian Mbappé. En effet, l’attaquant de 26 ans devrait ainsi retourner à l’entraînement normalement avec ses coéquipiers la semaine prochaine et il sera disponible pour les échéances à venir. Marca explique également que Franco Mastantuono, qui a quitté le rassemblement de l’Argentine pour une blessure, devrait également être opérationnel rapidement.