Real Madrid : Gonzalo García évoque la forte concurrence en attaque

Depuis son intégration dans l’équipe première, Gonzalo García doit faire sa place dans un effectif galactique, où la concurrence est aussi prestigieuse qu’exigeante. Interrogé sur El Larguero, le jeune attaquant de 21 ans n’a pas caché la difficulté de s’imposer au sein du « meilleur club du monde » selon lui. « La compétition est intense, car les meilleurs joueurs sont toujours là. Mais je suis au centre de formation depuis de nombreuses années et je ne regrette pas ma décision », a-t-il affirmé. Fier de représenter le Real Madrid, il considère cette rivalité interne comme une motivation supplémentaire pour progresser.

Même les détails symboliques, comme le choix du numéro de maillot, témoignent de cette compétition entre les attaquants de la Casa Blanca. García a révélé qu’il espérait récupérer le numéro 9 de Kylian Mbappé, avant qu’il ne soit attribué à Endrick, tandis que Mbappé héritait du numéro 10. « Je n’allais pas me plaindre. Je suis heureux de faire partie de l’équipe, quel que soit mon numéro », a-t-il assuré avec humilité. Un état d’esprit remarquable du jeune Madrilène, qui devrait plaire à Xabi Alonso.