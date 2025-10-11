Menu Rechercher
Eliminatoires CM - Europe

Immense coup dur pour l’AC Milan et la Belgique !

Par Allan Brevi
Alexis Saelemaekers @Maxppp
Belgique 0-0 Macédoine

Coup dur pour l’AC Milan et la Belgique. Alexis Saelemaekers s’est blessé aux ischio-jambiers lors du match nul de la sélection belge face à la Macédoine du Nord, quittant le terrain à la 59e minute. La Fédération belge a confirmé que l’ailier manquera le prochain match des Diables Rouges contre le Pays de Galles. Des examens seront effectués à son retour à Milan pour évaluer la gravité de la blessure. Si les tests confirment une lésion musculaire, l’ancien joueur de Bologne pourrait être absent plusieurs semaines et manquer notamment la rencontre de Serie A face à la Fiorentina, prévue le 19 octobre.

Belgian Red Devils
Update: Today’s medical check showed Alexis Saelemaekers won’t be ready for the Wales match. ℹ️
Auteur d’un excellent début de saison, Saelemaekers s’est imposé comme un titulaire indiscutable sur le flanc droit du Milan AC. Le Belge avait notamment marqué lors de la victoire face à Naples et avait impressionné par sa régularité. Son absence représenterait un véritable casse-tête pour l’entraîneur milanais.

