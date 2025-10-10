Menu Rechercher
Maurizio Sarri défend Adrien Rabiot

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Maurizio Sarri @Maxppp

La délocalisation en Australie (à Perth) de la rencontre de Serie A entre Côme et l’AC Milan n’en finit plus de faire jaser en Italie. Pour rappel, Adrien Rabiot avait publiquement critiqué le choix impliquant son propre club. Une déclaration qui lui avait valu les remontrances de la Serie A.

Ce vendredi, le milieu de terrain rossonero a reçu le soutien de Maurizio Sarri. «Rabiot a raison, l’argent ne justifie pas tout, a déclaré l’entraîneur de la Lazio. La réponse a été déplaisante, tout comme le fait d’évoquer l’aspect économique. Rabiot pourrait répondre que l’argent ne serait même pas versé par la Ligue s’il ne se rendait pas sur le terrain tous les dimanches pour se battre», a déclaré le coach de la Lazio sur les canaux officiels du club romain.

Pub. le - MAJ le
