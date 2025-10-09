L’UNFP prend la défense d’Adrien Rabiot contre la Serie A

« C’est totalement fou… On doit s’adapter. Comme toujours », dénonçait Adrien Rabiot. Interrogé par Le Figaro sur la délocalisation en Australie du match AC Milan–Côme, le milieu de terrain français a exprimé son incompréhension face aux choix du calendrier et à la charge physique imposée aux joueurs. Ses propos ont provoqué la colère de Luigi De Siervo, administrateur délégué de la Serie A, qui a estimé que Rabiot « devrait respecter l’argent qu’il gagne et se montrer plus conciliant ».

La suite après cette publicité

Pour l’UNFP, le message de Rabiot est clair : « rien ni personne ne peut remettre en question la liberté d’expression des footballeurs ». Le syndicat souligne que le constat du joueur sur les incohérences du calendrier peut être considéré comme légitime et met une nouvelle fois en lumière le peu de considération accordée à la santé physique et mentale des joueurs.