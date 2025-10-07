Menu Rechercher
Adrien Rabiot a un gros regret avec l’OM

Adrien Rabiot @Maxppp

Passé par l’Olympique de Marseille entre 2024 et 2025, Adrien Rabiot a été poussé vers la sortie après sa bagarre avec Jonathan Rowe. Depuis, le milieu de terrain français a rebondi à l’AC Milan. Aujourd’hui, Rabiot cartonne en Lombardie, mais il a confié avoir un regret après son bref passage sur la Canebière.

« Je suis passé au PSG, j’ai gagné, à Turin, j’ai gagné. Bon, à Marseille, je n’ai fait qu’une saison et je n’ai pas eu le temps. À Milan, j’espère aussi pouvoir laisser cette trace-là parce que c’est important », a-t-il déclaré dans un entretien accordé au Figaro.

