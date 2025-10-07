Jêrome Rothen assume son chambrage des Marseillais après la Ligue des Champions du PSG

Présent au Parc des Princes lors des célébrations du Paris Saint-Germain après son titre en Ligue des champions, Jérôme Rothen avait créé la polémique en lançant une pique aux supporters marseillais : « À jamais les premiers d’avoir gagné deux coupes d’Europe, les Marseillais, on les a éteints ». Une déclaration enflammée qui a suscité la colère d’Éric Di Meco, ancien joueur de l’OM, désormais consultant comme lui. Invité de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, Di Meco a exprimé sa déception, affirmant avoir « mal vécu » ce chambrage venant d’un collègue et ami, au point de le prendre « personnellement ».

Face à ces critiques, Rothen a tenu à s’expliquer, sans pour autant présenter de véritables excuses. « Là, je n’avais pas l’étiquette d’animateur de Rothen s’enflamme ou de RMC, j’étais juste Jérôme Rothen, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui a joué six ans au PSG et plus de 200 matchs, a-t-il précisé. (…) Éric, tu le sais, et les Marseillais le savent : peut-être que ceux qui ont pu être choqués par mon intervention au Parc, c’est parce qu’on s’est tous nourris de cette rivalité avec Marseille. Là, j’avais simplement la casquette d’ancien joueur du PSG et la fierté de sentir que le club mettait en avant ses anciens, en communiquant que s’il avait remporté la Ligue des champions, c’était aussi grâce à eux. » Il a conclu en évoquant les supporters marseillais qui, selon lui, s’étaient, eux aussi, livrés à des provocations avant la finale : « Si toi, tu es braqué ou si ça t’a vexé, alors… Attention, c’était un contexte bien particulier, je n’étais pas à l’antenne. (…) Pour moi, je ne me suis pas mis à dos les auditeurs marseillais, même si certains l’ont mal vécu. Le chambrage a toujours fait partie du jeu, et tu le sais très bien, Éric. Dans tous les cas, la veille du match, j’étais dans mon émission, et on a reçu plein de supporters de Marseille disant avoir acheté le maillot de l’Inter, et ceci et cela. »